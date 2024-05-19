السعودية | الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع ويحمل الأحزمة الأربعة للملاكمة في الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع ويحمل الأحزمة الأربعة للملاكمة في الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وفي حدث شهده العالم ضمن “موسم الرياض”، حسم الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك لقب “حلبة النار” على أرض “المملكة أرينا” في العاصمة السعودية الرياض بعد أن حققه بفوزه على البريطاني تايسون فيوري بقرار انقسام الحكام، ليحافظ على سجله خالٍ من الهزائم ضمن فئة الوزن الثقيل ويتوج بطلاً للعالم بلا منازع ويحصد الأحزمة الأربعة في معركة توحيد الألقاب لأهم المنظمات العالمية في عالم الملاكمة وهي الجمعية العالمية للملاكمة (WBA)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، والإتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO).

قبيل بداية النزال التاريخي الذي اكتظت في أرجائه الجماهير التي جاءت من مختلف أنحاء العالم لتشهد هذا اليوم الاستثنائي في عالم الملاكمة، عزف النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية، ثم قدم السلامان الوطنيان لأوكرانيا وبريطانيا على التوالي.

وفي النزال الذي حضره عدد من الشخصيات الرياضية والفنية، كان الحذر واضحاً من الملاكمين مع تسديد اللكمات المتتالية من كليهما للآخر، وما إن دخلا الجولة الثالثة حتى حاول فيوري تسديد ضربات بشكل أكبر مع مراوغة واضحة من أوزيك وتدخل كبير من الحكم لفك الاشتباك غير القانوني.

وواصل رتم الحذر مع أفضلية واضحة لفيوري، حتى الجولة الثامنة التي دخلها أوزيك بهجوم قوي منذ البداية انتعشت فيها آماله مع صيحات الجمهور المؤيدة، وواصل حتى الجولة الـ 11 بنفس القوة بعد أن كاد أن يحسم اللقاء من الجولة العاشرة التي سقط فيها فيوري مما جعل الحكم يقوم بالعد حتى عاد فيوري من جديد للنزال.

وكانت الجولة الأخيرة قد شهدت ضربات ومحاولات مبكرة للحسم لكن قرار انقسام الحكام الثلاثة جاء لصالح فوز أولكسندر أوزيك بالنزال بحكمين مقابل حكم واحد.

وفي نزالات الـ undercard التي بدأت مبكراً بمواجهة أسطورية بين الملاكم الذي لم يهزم في فئة وزن الكروزر السويدي روبن سيروان سفر ضد بطل العالم السابق في وزن خفيف الثقيلِ الروسي سيرجي كوفاليف انتهت باستمرار سجل الأول نظيفاً من دون هزائم، فيما حقق البطل الأوكراني دانيال لابين الفوز على الملاكم أوكتافيو بوديتر، أما الملاكم النيوزيلندي ديفيد نيكا فتغلب على الألماني مايكل سيتز بجدارة ليبقى سجله خاليا من الهزائم.

وفي نزال مثير حصل الملاكم البريطاني إسحاق لوي على حزام المسابقات الدولية لوزن الريشة بفوزه على الأفغاني حسيب الله أحمدي، كما تغلب البريطاني موسى ايتوما على الألماني آنا أميزينسيف في فئة الوزن الثقيل، ونجح الملاكم الألماني جيت قباييل بكسر سجل انتصارات الكوبي فرانك سانشيز.

وفي الوزن الخفيف، حصل البريطاني مارك تشامبرلين على لقب المجلس العالمي للملاكمة بفوزه WBC بفوزه على النيجيري جوشوا وهاب.

وفي حزام IBF و IBO لفئة وزن الريشة انتصر البريطاني جو كردينا على مواطنه أنتوني جاجس، وبنتيجة لجنة التحكيم استرد الملاكم الأسترالي جاي اوبيتاي لقبه العالمي في الاتحاد الدولي للملاكمة IBF في وزن الطراد بعد فوزه على اللاتفي مايريس بريديس إثر انتهاء الجولات الـ 12 في نزالهما.