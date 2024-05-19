مبادرة "طريق مكة" تسخر أحدث التقنيات لجعل مسيرة الحجاج أكثر سهولة

الدمام - شريف احمد - تواصل مبادرة طريق مكة تقديم تقنياتها المتطورة لتيسير سفر الحجاج لأداء مناسكهم، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.واستفادت المبادرة من الأجهزة اللوحية المتطورة، لتسجيل بيانات الحجاج وتقديم المعلومات والخدمات المطلوبة كافة وسرعة إنهاء إجراءاتهم، مما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات ويقلل من الوقت اللازم للانتظار ويزيد من كفاءة الإنجاز.وتعمل مبادرة "طريق مكة" على استمرارية وتطوير هذه التقنيات لتوفير أفضل الخدمات، وتوسيع نطاق التقنيات المستخدمة لتقديم خدمات أفضل وأكثر دقة.

يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.