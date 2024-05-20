شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة" تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للنحل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المجتمعَ الدولي، بالاحتفاء باليوم العالمي للنحل، والذي يصادف 20 مايو من كل عام ميلادي، مع الجمعية التعاونية لنحالي مكة المكرمة، بإقامة الفعاليات المصاحبة في العديد من محافظات المنطقة .

ففي العاصمة المقدسة أقام مكتب الوزارة ركن "ريف"، والذي يستعرض برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) وشروط وآلية التقديم على (برنامج دعم قطاع العسل)، بالإضافة إلى تقديم بعض علاجات أمراض النحل.

وينظَّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للنحل غدًا، كما نظَّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات فعالية بمناسبة اليوم العالمي، للنحل بالتعاون مع شركة النحال البري بقرية الملحه، فيما نظَّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة اضم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للنحل ورشة عمل توعوية وتثقيفية تتعلق بأهم الأمراض التي تصيب النحل وطرق الوقايه منها .

فعاليات العيادة المتنقلة



وشارك في الفعاليات العيادة المتنقلة والمزودة بمعمل خاص للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والنحالين، حيث تهدف الفعاليات لنشر الوعي بأهمية نشر ثقافة استهلاك عسل النحل، وتوعيته بأهمية هذه المنتجات صحيًا، خاصة في ظل الميزة النسبية لكل منطقة والوصول لأكبر قدر من المستهلكين، وهو ما ينعكس على تحقيق المصلحة للنحال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن الوزارة تهدف من مشاركة العيادة المتنقلة إلى الإسهام في تحقيق رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير تربية النحل بالمملكة من خلال توفير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات التي تصيب طوائف النحل والتوصية بطرق المكافحة لمساعدة مربي النحل على تحسين أداء الطوائف وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى وتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، عبر إطلاق مبادرات مع الجهات ذات العلاقة تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.

وأضاف الخليف أن الوزارة بمنطقة مكة المكرمة تسعى لتطوير تربية النحل من خلال إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات والندوات الإرشادية الموجهة لفئة النحالين؛ بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم في المنطقة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع تطبيق الأساليب الإرشادية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل في المحافظات ذات الميزة النسبية في مجال النحل مثل محافظة العرضيات، والذي يتواجد به منحل إرشادي نموذجي تابع للوزارة، وتأمين احتياجاتها من المواد والأدوات النحلية؛ حيث يؤدي عمله الإرشادي المنوط به من تعريف النحالين بالأساليب الحديثة لتربية النحل، وكذلك توزيع النشرات الإرشادية المتعلقة بتربية النحل.

خطة لتطوير قطاع تربية النحل



ولفت إلى أن برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" يمكن من خلاله الحصول على الدعم المالي الذي يسهم في نمو نشاط المختصين في تربية النحل؛ مما يصب في صالح الإنتاج في النهاية، وتحسين حياة الأفراد، مبينًا أن الوزارة وضعت خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، تهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود، وإنتاج العسل والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، وتطوير صناعة النحل وإنتاج العسل، وخلق فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها.

يشار إلى أنه بحسب سجلات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ هناك أكثر من 3200 نحال يمارسون مهنة تربية النحل في المنطقة.