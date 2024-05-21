شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة طريق مكة.. كفاءات سعودية تتحدث الإندونيسية لخدمة الحجاج بجاكرتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتواصل القائمون على مبادرة "طريق مكة" في صالة المغادرة بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، مع ضيوف الرحمن من الإندونيسيين المستفيدين من المبادرة لهذا العام 1445 هـ، بلغتهم، حيث أسهم ذلك في التسهيل عليهم وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم، فلم تعد اللغة معوقًا للتعرف على أي متطلب أو إجراء.

ورصدت "واس" انطباعات ضيوف الرحمن أثناء إنهاء إجراءاتهم، حيث أبدوا سعادتهم بما تقدمه مبادرة طريق مكة من تسهيلات في بلادهم، ومنها وجود كوادر بشرية سعودية تتحدث بلغة البلد الذي تنفذ فيه الخدمة.



ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الخدمات والتجهيزات التي تقدم لضيوف الرحمن في صالة "طريق مكة" في مطار جاكرتا الدولي، التي تحقق أعلى معاير الجودة والسلامة والأمن لهم.

