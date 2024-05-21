شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" تعزز إدارة التوجيه والإرشاد بـ 200 مدرس في الحج والان نبدء بالتفاصيل

إدارة التوجيه والإرشاد

الدمام - شريف احمد - عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية؛ بـ ٢٠٠ مدرس ومرشد ومجيب لتوعية ضيوف الرحمن؛ وقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وللرد على استفساراتهم الدينية، المتعلقة بالمسائل الشرعية والمناسك في موسم حج ١٤٤٥ هجرية.وأولت رئاسة الشؤون الدينية اهتماماً كبيراً بتوسيع دائرة مواقع ادارة الشؤون التوجيهية والإرشادية في موسم الحج ؛ لتقديم خدمات دينية معيارية وتجويدها، لحجاج بيت الله الحرام.وفعلت رئاسة الشؤون الدينية وسائل التواصل الرقمية لإدارة التوجيه والإرشاد؛ مستثمرة التقانة والرقمنة والاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية، لرفع مستوى الوعي الديني والمعرفي الوسطي لضيوف الرحمن؛ باللين والحكمة والموعظة الحسنة، والتيسير في أداء العبادات والمناسك.وأعدت ادارة الشؤون التوجيهية والإرشادية حزماً من الخدمات التوجيهية والإرشادية الدينية لضيوف الرحمن لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، و توزيع الكتيبات الإرشادية الدينيج باللغات العالمية؛ لتعم رسالة الحرمين الوسطية جميع الجنسيات من ضيوف الرحمن وتوعيتهم ، في مسائل العقيدة الإسلامية الوسطية، والعبادات الشرعية، وأحكام المناسك؛ ليؤدوا عباداتهم على علمٍ وبصيرة، على الوجهة الشرعية المطلوبة.