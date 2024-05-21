شكرا لقرائتكم خبر عن بمقر السفارة.. نائب وزير الخارجية يقدم العزاء في وفاة الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، قدّم نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرياض، واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ـ رحمهما الله ـ ومرافقيهم.

وكان في استقباله بمقر السفارة، سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية لدى المملكة علي رضا عنايتي، حيث قدم واجب العزاء لهُ ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق.

كما قدم واجب العزاء إلى جانبه وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري.