5.5 ملايين عملية الكترونية عبر «أبشر» في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر» خلال شهر أبريل الماضي نحو 5.5 ملايين عملية الكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

فمن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3,692,428 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 93,975 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و43,219 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية الكترونيا، و29,751 عملية في خدمة بياناتي، و16,213 تعريفا بفرد أسرة، و9,461 عملية في خدمة بياناتي المطورة، وإصدار 8,087 سجل أسرة، و5,256 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، و1,921 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 267,212 إقامة، وإصدار 240,152 تأشيرة خروج وعودة، و96,901 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الالكتروني.