شكرا لقرائتكم خبر عن إبريل 2024.. المملكة تسجل أقل نسبة عواصف غبارية منذ 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المملكة أقل نسبة عواصف غبارية منذ 20 عامًا، وأكد برنامج التحول الوطني إلى أن شهر إبريل الماضي، هو أقل معدل للغبار منذ 20 عامًا.

وأشار البرنامج عبر حسابه على منصة إكس، إلى انخفاض العواصف الرملية في المملكة بنسبة 60%. جهود كبيرة وأشار البرنامج إلى أن هناك جهودًا أسهمت في انخفاض العواصف الرملية، وهي:

- التشجير وزيادة الغطاء النباتي.

- تأهيل المساحات الزراعية.

- برنامج استمطار السحب.

أثر انخفاض العواصف ولفت برنامج التحول الوطني إلى آثار انخفاض العواصف الرملية، وهي:

- تقليص أضرار المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

- الحد من إصابات الجهاز التنفسي.

- الحد من تضرر المباني والهياكل الخاصة بالكهرباء والطاقة والمركبات.