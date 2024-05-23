شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: لن يسمح بدخول مكة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الداخلية بأنها لن تسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة.

وأضافت الوزارة في بيانها بأن هذا القرار سيتم اعتماده اعتبارًا من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ.

وأشارت إلى أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.