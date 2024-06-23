أخبروني سأموت بعد 3 أشهر.. بالفيديو: استشاري المخ والأعصاب "هاني الجهني" يروي قصة إصابته بورم في المعدة وبعد الفحص اكتشف المفاجأة

صحيفة الخليج 365: روى استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور هاني الجهني، قصة إصابته بورم، في المعدة ثم اكتشف أنها مجرد شوكة سمكة، كما كشف قصة العنصرية التي تعرض لها في فرنسا.

مراحل صعبة

وقال خلال لقاء مع قناة السعودية:"مريت بمراحل صعبة في البدايات، وهناك مراحل قد يمر بها أي إنسان، لكن هناك مراحل أنا ما أعرف ليش أنا في ذلك الوقت ابتليت فيها، مثل مراحل المرض".

شوكة سمكة

وتابع:" في مرحلة المرض الأولى أصبت في الركبة، وتعالجت سنة كاملة وأجريت خلالها عدة عمليات، أما المرحلة الثانية أصبت بورم في المعدة، وأخبرني الأطباء أن الورم خبيث وسأتوفى بعد 3 أشهر، واكتشف فيما بعد أنها مجرد شوكة سمكة"

عنصرية

وواصل:" عانيت من العنصرية وكنت قاب قوسين أو أدنى لأغادر فرنسا، وعندما أصبت في ركبتي أنعزلت فترة العلاج، وعند عودتي إلى العمل تفاجأت أن الطبيب الذي كان الداعم الوحيد لي في القسم توفي داخل عيادته، ووجدت الجميع ضدي في ذلك الوقت ".

وأضاف:" تركت المستشفى والتحقت بمستشفى آخر للعمل يبعد عن المدينة التي أسكن فيها نحو ساعة ونصف، وكنت أذهب كل يوم بالدراجة من المنزل إلى القطار ثم أركب القطار وأذهب إلى المستشفى، وأعمل يوميا بهذه الطريقة وهذه كانت مرحلة تكسير عظام أكون أو لا أكون".