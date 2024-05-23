تقنية ورقمنة
اعتمدت صحة المدينة المنورة ترخيص 12 بعثة طبية من دول مختلفة يمثلها أكثر من 25 مقرًا طبيًا، وذلك ضمن استعدادات المديرية لموسم الحج للتأكد من سلامة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج من قبل البعثات الطبية، بينما عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية من أعمالها بتوفير 200 مدرس ومرشد ومجيب لتوعية ضيوف الرحمن وقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وللرد على استفساراتهم الدينية، المتعلقة بالمسائل الشرعية والمناسك.
وأولت رئاسة الشؤون الدينية اهتمامًا كبيرًا بتوسيع دائرة مواقع إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية في موسم الحج؛ لتقديم خدمات دينية معيارية وتجويدها، كما فعلت رئاسة الشؤون الدينية وسائل التواصل الرقمية لإدارة التوجيه والإرشاد مستثمرة التقنية والرقمنة والاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية، لرفع مستوى الوعي الديني والمعرفي الوسطي لضيوف الرحمن، والتيسير في أداء العبادات والمناسك.
مساجد تاريخية
استعد عدد من الجهات لموسم الحج من خلال إقامة الفرضيات وقياس جاهزية الجهات وأفرادها للأحداث؛ حيث نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة فرضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان جاهزية فرقها الإسعافية الأرضية والجوية واستعدادهم للتعامل مع أي طارئ قد يقع أثناء رحلة الحجاج وأداء مناسكهم لا قدر الله.
كما هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المدينة المنورة المساجد التاريخية من خلال فرشها وتركيب أجهزة تعطير وتعقيم بأروقة المساجد وصيانة المرافق، وتأتي هذه الأعمال من ضمن الجهود المبذولة من قبل فرع الوزارة بالمدينة المنورة لضمان جاهزية المساجد والجوامع التي يرتادها ضيوف الرحمن خلال زيارتهم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لضمان راحة وطمأنينة مرتادي تلك المساجد والجوامع عند أداء الصلاة فيها وزيارتها، إضافة إلى تنظيم الفرع عددًا من المحاضرات والدروس في المساجد، حيث يشمل البرنامج على بيان فضل الحج وأهميته في تحقيق التوحيد والتحذير من البدع في الحج وتعظيم شعائر الله.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 بعثة طبية وتواصل رقمي استعدادا للموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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