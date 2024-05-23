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شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج تمهير قيادات المراحل الكشفية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، البرنامج التدريبي (تمهير قيادات المراحل الكشفية).
وأقيم (عبر الاتصال المرئي) على فترتين لقائدات الوحدات الكشفية، لمرحلتي البراعم والفراشات خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2024م، ولقيادات مرحلتي الفتيات والمتقدمات خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024م، والذي يأتي في إطار حرص الجمعية على نشر الحركة الكشفية بين الفتيات بالمملكة، وتطوير مهارات القائدات الكشفيات.
كما تضمن التعريف بالمجموعات الصغيرة (نظام الطلائع)، ونظام التدرج الكشفي والشارات (الهواية والكفاية)، وكيف يمكن أن تكتسب الفئات المستهدفة منها المعلومات والمهارات الفردية والجماعية من خلال تدريب متدرج يتناسب مع قدراتهم وميولهم.
وأقيم (عبر الاتصال المرئي) على فترتين لقائدات الوحدات الكشفية، لمرحلتي البراعم والفراشات خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2024م، ولقيادات مرحلتي الفتيات والمتقدمات خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024م، والذي يأتي في إطار حرص الجمعية على نشر الحركة الكشفية بين الفتيات بالمملكة، وتطوير مهارات القائدات الكشفيات.
برنامج تمهير قيادات المراحل الكشفيةوقد تضمن البرنامج الذي شاركت فيه أكثر من 1000 قائدة من وزارة التعليم، تقديم العديد من الجلسات التدريبية شملت: تكوين الوحدة الكشفية وتسجيلها، والاجتماعات الكشفية والسجلات، والتعريف بالطريقة الكشفية، وكيفية التخطيط لأنشطة الوحدة الكشفية.
كما تضمن التعريف بالمجموعات الصغيرة (نظام الطلائع)، ونظام التدرج الكشفي والشارات (الهواية والكفاية)، وكيف يمكن أن تكتسب الفئات المستهدفة منها المعلومات والمهارات الفردية والجماعية من خلال تدريب متدرج يتناسب مع قدراتهم وميولهم.