شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالسعودية.. الفنان سجاد بحري يثير الجدل بفواصل من الرقص المثير مع الشباب الحاضرين على أنغام (غبيرة الكتير خيرا)

عاد الفنان السوداني الشاب سجاد أحمد, الشهير باسم سجاد بحري, بإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الفنان المثير للجدل شكل غياب عن ساحة مواقع التواصل التي كان حريصاً على الظهور فيها بمقاطع فيديو وتصريحات مثيرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد جاء ظهور سجاد الجديد عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.
وظهر الفنان المثير للجدل وهو يغني في حفل بالمملكة العربية السعودية, حضره عدد كبير من الشاب السودانيين بالمملكة.
وقدم سجاد بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فواصل من الرقص المثير مع الشباب على أنغام (غبيرة الكتير خيرا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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