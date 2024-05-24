شكرا لقرائتكم خبر عن صور| النطق والاستقلالية والدمج.. نجاحات مُلهمة لطلاب التوحد في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أركان المعرض

مساعدة ذوي التوحد على الاندماج بالمجتمع

الدمام - شريف احمد - سلط المعرض التعريفي ”تقبلوني كما أنا“ والذي ينظمه معهد الشيخ محمد الجبر للتوحد بالأحساء، الضوء على قصص نجاح مُلهمة لعدد طلاب المعهد الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات مُميزة، مثل النطق لأول مرة، وتحقيق الاستقلالية في بعض المهام اليومية، والدمج في مدارس التعليم العام.وشهد المعرض الذي يقام في احدى المجمعات التجارية بمحافظة الأحساء إقبالًا كبيرًا من قبل أفراد المجتمع، ممّا يُعكس مدى اهتمامهم بقضية التوحد ورغبتهم في التعرف على المزيد حول هذا الاضطراب.ويهدف المعرض الذي دشّنه وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري إلى نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد وتعزيز دمج ذوي التوحد في المجتمع. ونأمل أن تُساهم هذه الجهود في خلق بيئة مُتسامحة وداعمة لجميع أفراد المجتمع.وتضمن المعرض عددًا من الأركان من ضمنها ركن الاستشارات الأسرية حيث التعريف بالخدمات المقدمة للأسر والتدريبات التي يتلقونها من المعهد، وركن التخاطب للتعريف عن آلية التعامل مع طلاب التوحد فيما يخص النطق والتخاطب ركن الخدمات المساندة المقدمة من قبل شمعة التوحد.كما يضم المعرض العديد من الأركان التفاعلية التي تُتيح للزائرين تجربة العالم من منظور شخص ذو توحد، بما في ذلك تجربة ارتداء نظارات تحاكي الإدراك الحسي للأشخاص ذوي التوحد. كما يتضمن المعرض ركنًا مخصصًا للتعريف بالخدمات التي يقدمها المعهد، مثل الاستشارات الأسرية، والدورات التدريبية للأسر حول كيفية التعامل مع أطفالهم ذوي التوحد، والعلاج الوظيفي، والعلاج الحسي.وأشاد وكيل المحافظة معاذ الجعفري بجهود معهد الشيخ محمد الجبر للتوحد، وجهود الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة على إقامة مثل هذه البرامج التي تهتم بهذه الفئة الغالية وبجهود جميع القائمين على هذه الفعالية متمنيا لهم التوفيق والنجاح.وأكد هاني الصويغ، مدير معهد الشيخ محمد الجبر للتوحد، أن المعرض يهدف إلى ”مساعدة الأشخاص ذوي التوحد على الاندماج في المجتمع وتحقيق الاستقلال“. وأضاف الصويغ أن ”الوعي حول اضطراب طيف التوحد قد ارتفع بشكل ملحوظ في المجتمع، وأن هناك تقبلاً متزايدًا للأشخاص ذوي التوحد كما هم“.وأشار الصويغ إلى أن المعهد حقق نجاحات ملموسة في هذا المجال، حيث تمكن عدد من الطلاب من النطق لأول مرة، واكتساب مهارات الاستقلالية، والدمج في مدارس التعليم العام.