شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تتابع التزام الحجاج بالاشتراطات الصحية في مبادرة "طريق مكة" بإسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام