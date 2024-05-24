شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تتابع التزام الحجاج بالاشتراطات الصحية في مبادرة "طريق مكة" بإسطنبول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسهم وزارة الصحة في مبادرة "طريق مكة" بإسطنبول، إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، كشريك لضمان التزام ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة بالاشتراطات الصحية قبل القدوم.
ويتوجه الحجاج مباشرة الذين تحققت لديهم الشهادات الصحية إلى صالة المبادرة في مطار المغادرة بمطار إسطنبول الدولي عبر صالة مخصصة لهم، ينتقلون منها إلى المملكة ومنها إلى مقَارِّ سكنهم، دون الحاجة إلى تطبيق إجراءات في منفذ الدخول، أو اتخاذ إجراءات وقائية أخرى.
يُذكر أن مبادرة طريق مكة تنفذ للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ويتوجه الحجاج مباشرة الذين تحققت لديهم الشهادات الصحية إلى صالة المبادرة في مطار المغادرة بمطار إسطنبول الدولي عبر صالة مخصصة لهم، ينتقلون منها إلى المملكة ومنها إلى مقَارِّ سكنهم، دون الحاجة إلى تطبيق إجراءات في منفذ الدخول، أو اتخاذ إجراءات وقائية أخرى.
يُذكر أن مبادرة طريق مكة تنفذ للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.