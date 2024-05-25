أنت هلالي صورة ثانية فورا .. شاهد.. الأمير الوليد بن طلال يلتقط صورا مع عدد من المارة في مكان عام

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة التقاط الأمير الوليد بن طلال صورا مع عدد من المواطنين والمقيمين في مكان عام.

وظهر الوليد بن طلال وهو يسير في الشارع فيما استوقفه عدد من الشباب لالتقاط الصور التذكارية .

وأبانت لقطات من الفيديو ردة فعل الأمير عندما سأل الشباب من يشجعون وأخبره أحد الشباب أنه هلالي ، فقال مازحا " أنت هلالي .. صورة ثانية فورا ".

وسأل الأمير ، المقيمين من الجالية الآسيوية بقوله "من أنا ؟". فأجابوه بأنهم يعرفونه وأنه " الوليد بن طلال ".