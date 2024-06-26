شكرا لقرائتكم العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سكني أن العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حساب جميع المستفيدين البنكي بأقرب وقت ممكن.

الدعم السكني

يُذكر أن “صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين. قد يهمّك أيضاً

وبرنامج الدعم السكني يقدم خيارات تمويلية وسكنية متنوعة ويأتي في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة لدعم وتعزيز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.