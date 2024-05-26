شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مجلس الشورى يبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

مشاركة السعودية في المؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العربي

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.جاء ذلك ضمن مشاركته في اللقاء التشاوري لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي التي تستضيفه حاليًا العاصمة الجزائرية الجزائر.وخلال اللقاء استعرض جدول أعمال المؤتمر، وما سيتضمنه من تقارير.كان وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر.ويترأس "آل الشيخ" وفد المملكة المشارك في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والذي بدأت أعماله السبت.