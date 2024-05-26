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صور.. رئيس مجلس الشورى يبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك

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واس - الجزائر  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بحث رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.
جاء ذلك ضمن مشاركته في اللقاء التشاوري لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي التي تستضيفه حاليًا العاصمة الجزائرية الجزائر.

مشاركة في المؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العربي

وخلال اللقاء استعرض جدول أعمال المؤتمر، وما سيتضمنه من تقارير.

كان وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر.
ويترأس "آل الشيخ" وفد المملكة المشارك في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والذي بدأت أعماله السبت.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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