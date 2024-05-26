شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة بديلة للاختبارات "المسربة" وتدوين محضر للإثبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات على إلغاء أسئلة المادة التي يتم تسريبها بعد التحري الدقيق والتأكد من الأمر، وعلى لجنة الاختبارات في المدرسة تدوين محضر بذلك تسجل فيها كافة الشواهد التي تثبت تسريب الاسئلةً

وإذا تسربت أسئلة الامتحانات يجري أيضًا إشعار مكتب التعليم بالتنسيق مع إدارة الاختبارات فيما يتعلق بالتسرب بصورة فورية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و تكليف معلم أو معلمين غير من قام بإعدادها إذا كانت التهمة موجهة لمن قام بإعدادها وذلك بوضع أسئلة بديلة أخرى بالتنسيق مع المشرف التربوي المختص (إن أمكن ذلك)، واستخدام الأسئلة المعدة للغائبين (البديل) أو التعاون مع مدرسة أخرى بالتنسيق مع مكتب التعليم إذا اكتشف الأمر في وقت لا يسمح بإعداد أسئلة.





مراعاة المصلحة التربوية



وأوضح الدليل أنه إذا تم كشف تسرب الأسئلة أثناء أو بعد أداء الطلاب لاختبار المادة؛ يتم دراسة الوضع مفصلاً عن طريق لجنة الاختبارات بالمدرسة، ويعد محضر بذلك وإدارة الاختبارات في إدارة التعليم، ويتخذ القرار المناسب مع مراعاة تحقيق العدل والمصلحة التربوية والتعليمية لجميع الطلاب وإبلاغ أولياء أمورهم للاطمئنان على الوضع في حينه.

ويمكن طلب الاستشارة العاجلة عن طريق الهاتف مع إدارة الاختبارات ومكتب التعليم عند حدوث أي مشكلة تتعلق بالاختبارات وعلى إدارات التعليم ممثلة بإدارات الاختبارات والقبول تخصيص رقم هاتف معين يحتفظ به مدير المدرسة للاتصال المباشر للضرورة.