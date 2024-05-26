شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. 14 % من أسِرَّة "الصحة" مخصصة للعناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

الرعاية الصحية في السعودية

العناية بالمرضى في السعودية

الخدمات الطبية في السعودية

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن تخصيص أكثر من 14% من إجمالي عدد الأسرة البالغ (45470) سريرًا بمختلف مناطق المملكة، لتقديم الرعاية الحرجة والمركزة متعددة التخصصاتويأتي ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية، وبما يتناسب مع المعايير العالمية.ووفقًا للتقرير السنوي للوزارة، تضم المستشفيات (6375) سريرًا للعناية المركزة منها (2357) سريرًا لحديثي الولادة، و(773) للأطفال و(3245) سرير عناية مركزة للبالغين.وأشار التقرير إلى أن صحة الشرقية التي تأتي في المرتبة الثانية على مستوى المناطق الصحية في المملكة من حيث عدد المستشفيات والأسرة بواقع (21) مستشفى و(3456) سريرًا تضم (302) أسرة للعناية المركزة.وتشمل (99) سريرًا لتقديم خدمات العناية الحرجة لحديثي الولادة و(42) سريرًا للأطفال، و(161) سريرًا للبالغين، إذ تقدم الخدمات من خلال مجموعة متكاملة من أطباء وتمريض العناية المركزة وبقية الطاقم الطبي.كما تضم مستشفيات صحة الأحساء والبالغ عددها (10) مستشفيات (338) سريرًا للعناية المركزة منها (89) سريرًا للعناية المركزة لحديثي الولادة، و(54) سريرًا للأطفال و(195) سريرًا للعناية المركزة للبالغين.بينما تضم (7) مستشفيات بصحة حفر الباطن (108) أسرة لتقديم الرعاية الصحية المركزة تشمل (42) سريرًا لحديثي الولادة، و(10) أسرة للأطفال و(56) للرعاية الصحية المكثفة للبالغين.وتحرص وزارة الصحة على رفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها أقسام العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات ومراكز مناطق المملكة المختلفة، وذلك في مسعى منها لربط المستفيدين بالخدمات الحرجة أو الطارئة في أسرع وقت ممكن؛ وخفض مخاطر العدوى، والاجتهاد لتسريع تماثل الحالات للشفاء.كما يأتي ذلك في إطار برنامج التحول الوطني 2020 من خلال مبادرة (تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ)، التي تندرج ضمن المبادرات التي تعتمدها المنظومة للتحول الصحي، وذلك عبر تطوير الأقسام المعنية، والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة عليها، وشراء الخدمة التشغيلية لأقسام العناية المركزة.هذا إضافة إلى زيادة كفاءة التشغيل عبر تطوير البنية التحتية، وتعزيز التجهيزات، وتوسعة أقسام الطوارئ والعناية المركزة.