شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف من الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت ستة شهداء من عائلة واحدة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة رفح، فيما استشهد آخر جراء قصف منزل في حي الشابورة وسط المدينة.





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وأكدت المصادر الطبية استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مخيمًا للنازحين وسط مدينة رفح.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أصيب العديد من الفلسطينيين في غارات مكثفة طالت بلدة عبسان، ونقل الجرحى لمستشفى الأوروبي، ترافق ذلك مع مواصلة مدفعية الاحتلال قصفها للأحياء السكنية شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.