شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة "سن مطمور" أغلق مجرى تنفس لمريضة بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الفريق الطبي الجراحي في مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنهاء معاناة مريضة تعرضت لانسداد في مجرى التنفس بالجهة باليسرى من الجسم نتج عنه آلام متوسطة في الصدر والالتهابات داخلية ومضاعفات ذات خطورة عالية على حياتها.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه فور وصول المريضة إلى قسم الطوارئ في مستشفى الملك سعود في عنيزة تدخل الفريق الطبي بشكل عاجل، وتم إجراء جملة من الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب أشعة مقطعية، أثبتت نتائجها وجود سن مطمور متحرك إلى تجويف الأنف، الأمر الذي أدى إلى انسداد أحد جانبي الأنف وتقليل تدفق الهواء بالإضافة إلى التهابات داخلية تهدد حياة المريضة.





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وأبان "التجمع": بعد الانتهاء من الفحوصات السريرية، تم تحديد مكان "السن المطمور"، قرر الفريق الطبي حاجة المريضة لإجراء عملية دون تدخل جراحي، إذ يجري فيها الاعتماد على التقنيات الطبية الحديثة، إذ يتم تحديد مكان الجسم الغريب "السن المطمور المتحرك" عن طريق أشعة CBCT ويكون الوصول له دون اللجوء لفتح استكشافي مما يقلل من مضاعفات ووقت العملية، مشيرًا إلى أن العملية التي تم إجراؤها استغرقت 60 دقيقة وتكللت بالنجاح.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أنه بعد الانتهاء من العملية وتلاشي الآثار الجانبية الطبيعية لها، تماثلت المريضة للشفاء وتحسنت صحتها بشكل جيد - والله الحمد - لتتمكن بعد الاطمئنان عليها وأخد المواعيد اللازمة مع العيادات الخارجية من الحصول على تصريح مغادرة من المستشفى.

