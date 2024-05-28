بالفيديو.. النصر يكتسح الاتحاد برباعية في الجولة الأخيرة من الدوري

صحيفة الخليج 365: اكتسح نادي النصر نظيره الاتحاد بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض ضمن الجولة 34 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

سجل اهداف المباراة للنصر ، كريستيانو رونالدو عند الدقائق 45+3، 69، عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 69 من ركلة جزاء، مشاري النمر عند الدقيقة 90+5 بينما سجل للاتحاد فرحة الشمراني عند الدقيقة 88، فابينهو عند الدقيقة 90+2، وشهدت المباراة طرد لاعب الاتحاد سويلم المنهالي عند الدقيقة 66.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في المركز الخامس.