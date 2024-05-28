شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وسنغافورة تبحثان سُبل تعزيز التعاون الصحي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية السنغافورية

اجتماعات جمعية الصحة العامة

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصحة، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، بوزير الصحة في السنغافوري أونج يي كونج.جاء ذلك على هامش حضوره، اجتماعات جمعية الصحة العالمية دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.وبُحث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما بحثا سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين بقطاعيه العام والخاص.وكان وزير الصحة بدأ أمس زيارة إلى سويسرا، يرأس خلالها وفد المملكة المشارك في اجتماعات جمعية الصحة العامة في دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.والتقى عددًا من الوزراء النظراء وقيادات المنظمات الدولية لبحث أوجه التعاون المشترك والموضوعات ذات الاهتمام الصحي, وحضور عدد من الفعاليات المصاحبة التي تناقش الأمن الصحي وتعزيز الصحة العالمية.