شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وسنغافورة تبحثان سُبل تعزيز التعاون الصحي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصحة، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، بوزير الصحة في السنغافوري أونج يي كونج.
جاء ذلك على هامش حضوره، اجتماعات جمعية الصحة العالمية دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.
كما بحثا سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين بقطاعيه العام والخاص.
والتقى عددًا من الوزراء النظراء وقيادات المنظمات الدولية لبحث أوجه التعاون المشترك والموضوعات ذات الاهتمام الصحي, وحضور عدد من الفعاليات المصاحبة التي تناقش الأمن الصحي وتعزيز الصحة العالمية.
جاء ذلك على هامش حضوره، اجتماعات جمعية الصحة العالمية دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.
العلاقات السعودية السنغافوريةوبُحث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما بحثا سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين بقطاعيه العام والخاص.
اجتماعات جمعية الصحة العامةوكان وزير الصحة بدأ أمس زيارة إلى سويسرا، يرأس خلالها وفد المملكة المشارك في اجتماعات جمعية الصحة العامة في دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
والتقى عددًا من الوزراء النظراء وقيادات المنظمات الدولية لبحث أوجه التعاون المشترك والموضوعات ذات الاهتمام الصحي, وحضور عدد من الفعاليات المصاحبة التي تناقش الأمن الصحي وتعزيز الصحة العالمية.