شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة ونظيره الفرنسي يستعرضان جوانب التعاون القائم والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الفرنسية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصحة، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، بوزير الصحة الفرنسي فريدريك فالتو.جاء ذلك خلال زيارته إلى جنيف لحضور اجتماعات جمعية الصحة العالمية دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية.واستعرض الجلاجل مع الجانب الفرنسي جوانب التعاون الصحي القائم بين البلدين الصديقين.وأكد حرص المملكة على مواصلة تطوير العلاقات الصحية الثنائية.كما بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين بقطاعيه العام والخاص.