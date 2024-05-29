شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 324 سلة غذائية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 324 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في منطقة ود شريفي بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 1.710 أفراد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

