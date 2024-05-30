شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج كوت ديفوار: "طريق مكة" تعكس جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد حجاج جمهورية كوت ديفوار المستفيدون من مبادرة "طريق مكة" للعام الثاني، التي تقدم خدماتها في مطار فيليكس هوفويت بواني الدولي بمدينة أبيدجان، بالخدمات وتسهيلات إجراءات عبورهم إلى الديار المقدسة، ضمن جهود المملكة الكبيرة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ووجه الحجاج عقب إتمام إجراءات سفرهم في صالة مبادرة طريق مكة، شكرهم وتقديرهم إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة التي أسهمت في التخفيف عنهم، وتسهل إجراءات السفر عليهم.
وأكدوا أهمية دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال العمل المستمر لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للحجاج ، وتسهيل إجراءت دخولهم ليُؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ووجه الحجاج عقب إتمام إجراءات سفرهم في صالة مبادرة طريق مكة، شكرهم وتقديرهم إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة التي أسهمت في التخفيف عنهم، وتسهل إجراءات السفر عليهم.
وأكدوا أهمية دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال العمل المستمر لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للحجاج ، وتسهيل إجراءت دخولهم ليُؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.