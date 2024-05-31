شكرا لقرائتكم خبر عن (رصد 4) يرفع جاهزيته مع القطاعات العاملة في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد اكتمال استعداداته لإطلاق تمرين (رصد4) لتعزيز الجاهزية والتأهب لموسم حج هذا العام، بمشاركة عدد من الجهات المعنية العاملة في الحج.

وأوضح مدير الأزمات والكوارث بالمركز محمد البكري، أن الهدف من هذا التمرين تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة الظواهر الجوية الشديدة، واختبار آليات الإبلاغ، وضمان وضوحها ووصولها في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن التمرين يشهد مشاركة الجهات ذات العلاقة لضمان التعاون والتنسيق السلس وتجربة آليات الإبلاغ والتنسيق وتقييم النتائج، واستخلاص الدروس لتحسين الاستعداد لحالات الطوارئ، تعزيزًا للسلامة العامة وحماية الممتلكات. تعزيز الجاهزية ويتطلع المركز إلى تحقيق عدد من المخرجات من خلال هذا التمرين، ومنها تعزيز القدرة على التعامل مع الظروف الجوية الطارئة بكفاءة، وتحسين الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنيةـ وتطوير الخطط والإجراءات لتعزيز الجاهزية في المستقبل.

ويعمل المركز يعمل بصفته الجهة المخولة بإعلان حالة الطقس والمراقبة والإبلاغ عن الظواهر الجوية، على التطوير المستمر لخدماته وبرامجه التي تحقق للمركز والجهات المستفيدة والمجتمع أقصى درجات الدقة، عبر أفضل التقنيات، ودعم المستفيدين للتعامل الأمثل مع الظواهر الجوية، بإدارة الأزمات والطوارئ.