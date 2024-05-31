شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل قوات الدفاع المدني بالحج أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي.

وتتأكد من أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، بهدف تعزيز جوانب السلامة الوقائية. التأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية كما حرصت القوات على التأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق، وعدم وجود أي معوقات تؤثر في سلامة ضيوف الرحمن.



هذا بالإضافة إلى متابعة عمل أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية والتحقق من مسالك مخارج الطوارئ.

وكذلك توافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت، لتحقيق أعلى درجات السلامة، وتعزيز الوعي الوقائي للعاملين والحجاج.