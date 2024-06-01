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شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. نائب الرئيس يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار "أديسومارمو" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زار نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور معروف أمين، اليوم، الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو، بحضور رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي.
واطلع نائب رئيس الجمهورية الإندونيسية، على سير العمل في صالة المبادرة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها الصالة، وتنظيم الخدمة في المطار بوقت قياسي، ودور مبادرة "طريق مكة" في إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام في بلدانهم.
واطلع نائب رئيس الجمهورية الإندونيسية، على سير العمل في صالة المبادرة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها الصالة، وتنظيم الخدمة في المطار بوقت قياسي، ودور مبادرة "طريق مكة" في إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام في بلدانهم.