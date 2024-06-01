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إندونيسيا.. نائب الرئيس يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار "أديسومارمو"

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - زار نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور معروف أمين، اليوم، الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو، بحضور رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي.
واطلع نائب رئيس الجمهورية الإندونيسية، على سير العمل في صالة المبادرة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها الصالة، وتنظيم الخدمة في المطار بوقت قياسي، ودور مبادرة "طريق مكة" في إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام في بلدانهم.
نائب رئيس إندونيسيا يزور الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة - واس

مبادرة طريق مكة

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس والمحطة الثالثة في الجمهورية الإندونيسية بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
نائب رئيس إندونيسيا يزور الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة - واس
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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