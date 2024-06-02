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ياسر نجدي مشهد لاندلاع النيران في مخيم للنازحين في رفح بعد قصف إسرائيلي وحشي رويترز فلسطينيون منهارون بجوار جثامين ذويهم الذين قتلهم العدوان الإسرائيلي في "محرقة رفح" محمد سالم/ رويترز أقارب ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيمات رفح يبكون بحرقة على ذويهم جهاد الشرفي/ أسوشيتد برس فلسطينيون يبحثون عن الطعام بين الرماد في أعقاب غارة إسرائيلية على مخيمات رفح محمد سالم/ رويترز مشهد للأضرار الناجمة عن انهيار أرضي مدمر أودى بحياة نحو ألفي شخص في بابوا غينيا الجديدة أسوشيتد برس الإعصار مر من هنا.. أضرار جسيمة في فالي فيو بولاية تكساس الأمريكية بعد هبوب إعصار مميت جوليو كورتيز/ أسوشيتد برس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسير خائب الرجاء بعد إدانته بـ 34 تهمة جنائية سيث وينج / بول رجل يبدو فرحًا خارج المحكمة التي يوجد فيها "ترامب" ويحمل لافتة بعنوان "مذنب" مايك سيجار/ رويترز بالون يحمل قمامة يعبر من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية في تصعيد مستمر بين البلدين يونهاب الفيضانات العارمة تتسبب في غرق السيارات في الدورادو دو سول بالبرازيل أماندا بيروبيلي/ رويترز نهر من الحمم البركانية من بركان في جريندافيك في شبه جزيرة ريكيانيس بآيسلندا ماركو دي ماركو/ أسوشيتد برس مشهد يحبس الأنفاس لتدفق الحمم البركانية من شق بركاني خلال الثوران في شبه جزيرة ريكيانيس بآيسلندا ماركو دي ماركو/ أسوشيتد برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 12 صورة: الاحتلال الإسرائيلي يشعل "محرقة رفح".. و"القمامة" توقد صراعًا بين الكوريتين

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