شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاجة صينية سبعينية من فشل مزمن بعضلة القلب في طبية مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة مريضة صينية بالعقد السابع من العمر كانت تعاني من صعوبة شديدة في التنفس وانخفاض حاد في نسبة الأكسجين بالدم نتيجة لفشل مزمن في عضلة القلب.

أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأن المريضة وصلت إلى المدينة الطبية في حالة حرجة، حيث تم تشخيصها بتمدد في البطين الأيسر وارتجاع شديد في الصمام الميترالي بالإضافة إلى ارتشاح السوائل بالرئتين حيث قام الفريق الطبي فورًا بإجراء الإسعافات اللازمة والبروتوكول العلاجي لتحسين حالتها ورفع نسبة الأكسجين في دمها.





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وأضاف، قرر فريق القسطرة القلبية بإجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي عن طريق القسطرة، حيث تمت العملية بنجاح ولله الحمد وتم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة للقلب لمتابعة حالتها حتى استقرت تمامًا وتماثلت للشفاء ليصبح بإمكانها العودة لحملتها ومتابعة اداء نسكها وحجها بإذن الله.

جدير بالذكر، أن المدينة الطبية تقوم بالعديد من عمليات اصلاح الصمام الميترالي عن طريق القسطرة والتي تعد من العمليات النوعية الحديثة التي تتطلب درجة عالية من التدريب والكفاءة والمهارة، بالإضافة إلى توافر الامكانيات الطبية المتقدمة والتي تتيح للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الصمام الميترالي فرصة لتصحيح الوضع دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح، مما يقلل من المخاطر ويسرع من فترة التعافي.