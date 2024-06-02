شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مساء اليوم الأحد، إلى دولة الكويت في زيارةٍ رسمية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.