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في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل إلى الكويت

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واس - الكويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مساء اليوم الأحد، إلى دولة الكويت في زيارةٍ رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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