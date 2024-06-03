شكرا لقرائتكم خبر عن مكة تستقبل 305 حجاج في أول فوج من السودان والان نبدء بالتفاصيل



وأقيم حفل استقبال خاص تخلله توزيع الورود والهدايا التذكارية على الحجاج، الذين عبروا عن مشاعرهم الفياضة المختلطة بين الدموع والتأثر الشديد والفرح العارم بالوصول بسلام إلى مكة المكرمة، أقدس بقاع الأرض.



أفضل الخدمات

وبهذه المناسبة، عبّر "بندقجي"عن سعادته بوصول الحجاج السودانيين سالمين، مشيرًا إلى أن المجموعة الحالية تضم 305 حاجًا وحاجة من أصل حوالي 8 آلاف حاج يُتوقع وصولهم تباعًا من البعثة السودانية.

وأكد أن استقبال الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم هو شرف ومسؤولية كبيرة، مضيفًا أن الهدف الأسمى هو توفير أقصى درجات الراحة والسكينة للحجاج وتسخير كل الجهود لضمان راحتهم وأداء مناسكهم بسهولة ويسر وذلك في إطار ما توليه حكومة المملكة من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن.



وجه أمين أمانة الحج والعمرة السوداني شكره العميق للمملكة العربية

الدمام - شريف احمد - استقبلت العاصمة المقدسة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أول طلائع بعثة حجاج السودان الذين وصلوا لأداء فريضة الحج، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة مطوفي جنوب شرق آسيا علي بن حسين بندقجي، والدكتور محمد عبدالوهاب أمين أمانة الحج والعمرة السوداني وأعضاء مجلس الإدارة.وأقيم حفل استقبال خاص تخلله توزيع الورود والهدايا التذكارية على الحجاج، الذين عبروا عن مشاعرهم الفياضة المختلطة بين الدموع والتأثر الشديد والفرح العارم بالوصول بسلام إلى مكة المكرمة، أقدس بقاع الأرض.وبهذه المناسبة، عبّر "بندقجي"عن سعادته بوصول الحجاج السودانيين سالمين، مشيرًا إلى أن المجموعة الحالية تضم 305 حاجًا وحاجة من أصل حوالي 8 آلاف حاج يُتوقع وصولهم تباعًا من البعثة السودانية.وأكد أن استقبال الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم هو شرف ومسؤولية كبيرة، مضيفًا أن الهدف الأسمى هو توفير أقصى درجات الراحة والسكينة للحجاج وتسخير كل الجهود لضمان راحتهم وأداء مناسكهم بسهولة ويسر وذلك في إطار ما توليه حكومة المملكة من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن.وجه أمين أمانة الحج والعمرة السوداني شكره العميق للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً على هذا الاستقبال الحافل والمتميز، كما ثمن عاليا جهود وزارة الحج والعمرة بتذليل كافة العقبات حتى يتمكن حجاج السودان من اداء الفريضة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.