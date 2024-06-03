السعودية | هيئة العناية بشؤون الحرمين توفر أعداداً كبيرة من المصاحف في جميع أنحاء المسجد الحرام استعداداً لموسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب, أعداداً كبيرة من المصاحف في جميع أنحاء المسجد الحرام, ووضعها في متناول ضيوف الرحمن استعداداً لموسم حج هذا العام.

كما وفرت الهيئة عدداً من ترجمات معاني القرآن الكريم داخل المسجد الحرام تصل إلى ٣٥ لغة وترجمة منها اللغات “الإنجليزية والأوردية، والفرنسية، والاندونيسية، والتركية، والصينية، والصومالية، والمليبارية، والبنغالية والفلبينية، والإسبانية، والألبانية، والهوسا، وغيرها “.

كما تم تخصيص مصاحف برايل للمكفوفين خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التفسير الميسر.

وأوضحت الهيئة أن خطة العمل خلال موسم الحج تتلخص في تزويد المسجد الحرام بما يحتاجه من نسخ القرآن الكريم وترجمة معانيه وتقديم برامج خاصة بالمصاحف، وتقديم برامج خاصة بالكتب العلمية والمطويات والكتيبات وتوزيعها.

ودعت الهيئة رواد المسجد الحرام إلى المحافظة على كتاب الله من خلال إعادة المصاحف إلى أماكنها المخصصة على الأرفف ليستفيد منها الجميع.