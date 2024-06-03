اخبار السعوديه

السعودية | هيئة العناية بشؤون الحرمين توفر أعداداً كبيرة من المصاحف في جميع أنحاء المسجد الحرام استعداداً لموسم الحج

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة العناية بشؤون الحرمين توفر أعداداً كبيرة من المصاحف في جميع أنحاء المسجد الحرام استعداداً لموسم الحج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب, أعداداً كبيرة من المصاحف في جميع أنحاء المسجد الحرام, ووضعها في متناول ضيوف الرحمن استعداداً لموسم حج هذا العام.

كما وفرت الهيئة عدداً من ترجمات معاني القرآن الكريم داخل المسجد الحرام تصل إلى ٣٥ لغة وترجمة منها اللغات “الإنجليزية والأوردية، والفرنسية، والاندونيسية، والتركية، والصينية، والصومالية، والمليبارية، والبنغالية والفلبينية، والإسبانية، والألبانية، والهوسا، وغيرها “.

كما تم تخصيص مصاحف برايل للمكفوفين خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التفسير الميسر.

وأوضحت الهيئة أن خطة العمل خلال موسم الحج تتلخص في تزويد المسجد الحرام بما يحتاجه من نسخ القرآن الكريم وترجمة معانيه وتقديم برامج خاصة بالمصاحف، وتقديم برامج خاصة بالكتب العلمية والمطويات والكتيبات وتوزيعها.

ودعت الهيئة رواد المسجد الحرام إلى المحافظة على كتاب الله من خلال إعادة المصاحف إلى أماكنها المخصصة على الأرفف ليستفيد منها الجميع.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا