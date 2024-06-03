شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة وأمطار وارتفاع بالحرارة.. "الأرصاد" يحذر من الطقس بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم الاثنين، من أتربة مثارة على المعظم وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 6 مساءً. ‏

كما حذر المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً. موجة حارة على المدينة المنورة ونبّه المركز من موجة طقس حارة، تشهدها منطقة المدينة المنورة اليوم، تصل إلى 48 درجة مئوية في المدينة المنورة، ومحافظة ينبع النخل، فيما تبلغ الـ 50 مئوية في محافظتي العيص وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 5 مساءً.