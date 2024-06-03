شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تعاون وتعزيز للعلاقات.. تفاصيل اجتماع مجلس التنسيق السعودي الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، اليوم، بمقر وزارة الخارجية الكويتية في الكويت، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي.

وأكد سمو وزير الخارجية خلال كلمته في الاجتماع أن المجلس التنسيقي السعودي الكويتي يعكس الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - حفظهما الله - في الدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد سموه على أهمية المجلس التنسيقي ولجانه المنبثقة كمنصة فاعلة وأداة مؤسسية تؤطر عمل البلدين، متطلعاً سموه لبذل كل الجهود لجعل مخرجات المجلس واقعاً ملموساً. مجلس التنسيق السعودي الكويتي عقب ذلك، وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية دولة الكويت، على محضر الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي.

كما جرى التوقيع على برنامج تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ومعهد الشيخ سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، ومذكرتي تفاهم بين الحكومتين الأولى بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، والثانية في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها.