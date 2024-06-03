شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. اعرف القضايا التي يناقشها مؤتمر العمل الدولي بجنيف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحتضن جنيف أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، التي تستمر حتى 14 يونيو الجاري.
وتشهد مشاركة أكثر من 5000 ممثل عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 187 دولة.
هذا وتناقش الدورة عددًا من القضايا، من بينها أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل اللائق واقتصاد الرعاية، وحماية العمال من آثار تغير المناخ والمخاطر البيولوجية.
إضافة إلى برنامج عمل المنظمة وميزانيتها، وانتخاب أعضاء مجلس إدارتها للفترة من 2024 إلى 2027.
وتستهدف تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، والدعوة إلى العدالة الاجتماعية على مستوى العالم.
وتشهد مشاركة أكثر من 5000 ممثل عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 187 دولة.
حماية العمال من آثار تغير المناخويرأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
هذا وتناقش الدورة عددًا من القضايا، من بينها أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل اللائق واقتصاد الرعاية، وحماية العمال من آثار تغير المناخ والمخاطر البيولوجية.
إضافة إلى برنامج عمل المنظمة وميزانيتها، وانتخاب أعضاء مجلس إدارتها للفترة من 2024 إلى 2027.
أهداف التنمية المستدامةكما سيعقد المنتدى الافتتاحي للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية خلال مؤتمر العمل الدولي، وهي مبادرة متعددة الأطراف تقودها منظمة العمل الدولية.
وتستهدف تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، والدعوة إلى العدالة الاجتماعية على مستوى العالم.