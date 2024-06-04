شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة على الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أم الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى ألأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. This is a Twitter Status و This is a Twitter Status وارتفاع بالحرارة.. "الأرصاد" يحذر من This is a Twitter Status بعدة مناطقThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.