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شكرا لقرائتكم خبر عن صور| خبراء يؤكدون دور "السعودية الخضراء" في زيادة التشجير ومكافحة التصحر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شدد متخصصون في البيئة على ضرورة تضافر جهود المجتمع للحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تجنب رمي المخلفات بأنواعها، خاصة البلاستيكية، في البر والبحر، والعمل على استصلاح الأراضي للحد من تدهور التربة وحماية الكائنات الحية الدقيقة.
مشيرين إلى أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - ولي العهد - ”السعودية الخضراء“ تسهم في زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر.
وأكد المهندس أكرم المرهون، مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أن المملكة تستضيف فعاليات اليوم العالمي للبيئة 2024 تحت شعار ”أرضنا مستقبلنا“، وتركز على مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وأوضح المرهون أن الفعاليات التي تقام في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الأراضي واستصلاحها، وتشجيع الزراعة والتشجير والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
من جهته، أكد المهندس أحمد الفرج، مدير إدارة الثروة النباتية بالفرع، أن المحافظة على البيئة ومكوناتها تعد من الأساسيات في المجتمعات، وأن المملكة تسعى لتحقيق بيئة نظيفة مستدامة من خلال مبادرة ”السعودية الخضراء“، التي تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء وتقليل درجات الحرارة.
وأشار إلى أن المبادرة شجعت التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة التشجير في جميع مناطق المملكة وإنشاء المحميات والمنتزهات.
ودعا الفرج إلى تعاون جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد للمشاركة في جهود التشجير وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتجنب الممارسات الضارة مثل رمي المخلفات البلاستيكية والمبيدات في الأراضي الزراعية والبحر، حفاظًا على الثروة السمكية والتنوع البيولوجي.
وحث على عدم رمي المخلفات في البحار والشواطئ، حفاظًا على الثروة السمكية، وعدم ترك الحيوانات النافقة في الأماكن المفتوحة لتجنب تلوث التربة والهواء.
واختتم الفرج حديثه بدعوة الجميع للتعاون للحفاظ على البيئة وجعل المملكة من أفضل البلدان العربية والعالمية.
مشيرين إلى أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - ولي العهد - ”السعودية الخضراء“ تسهم في زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر.
وأكد المهندس أكرم المرهون، مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أن المملكة تستضيف فعاليات اليوم العالمي للبيئة 2024 تحت شعار ”أرضنا مستقبلنا“، وتركز على مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وأوضح المرهون أن الفعاليات التي تقام في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الأراضي واستصلاحها، وتشجيع الزراعة والتشجير والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
تحقيق بيئة نظيفة مستدامةوأشار إلى أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - ولي العهد - ”السعودية الخضراء“ ومبادرات أخرى تسهم في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة.
من جهته، أكد المهندس أحمد الفرج، مدير إدارة الثروة النباتية بالفرع، أن المحافظة على البيئة ومكوناتها تعد من الأساسيات في المجتمعات، وأن المملكة تسعى لتحقيق بيئة نظيفة مستدامة من خلال مبادرة ”السعودية الخضراء“، التي تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء وتقليل درجات الحرارة.
وأشار إلى أن المبادرة شجعت التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة التشجير في جميع مناطق المملكة وإنشاء المحميات والمنتزهات.
ودعا الفرج إلى تعاون جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد للمشاركة في جهود التشجير وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتجنب الممارسات الضارة مثل رمي المخلفات البلاستيكية والمبيدات في الأراضي الزراعية والبحر، حفاظًا على الثروة السمكية والتنوع البيولوجي.
وحث على عدم رمي المخلفات في البحار والشواطئ، حفاظًا على الثروة السمكية، وعدم ترك الحيوانات النافقة في الأماكن المفتوحة لتجنب تلوث التربة والهواء.
واختتم الفرج حديثه بدعوة الجميع للتعاون للحفاظ على البيئة وجعل المملكة من أفضل البلدان العربية والعالمية.