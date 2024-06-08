صندوق البحر الأحمر يطلق جولة جديدة لدعم الإبداع السينمائي

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ويستقبل الصندوق طلبات التقديم من مخرجين من أصول وجنسيات عربية وأفريقية، فاتحا أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة، التي لا تقل مدتها عن 60 دقيقة، جنبا إلى جنب مع المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.
ويُقدم الصندوق الدعم للمشاريع الجاهزة لإنتاجها، والبدء بعمليات التصوير، التي تشمل الأفلام الطويلة (لا تقل عن 60 دقيقة)، سواء الروائية أو التحريك، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية أفريقية، والمسلسلات (25 - 59 دقيقة للحلقة)، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية أفريقية، إضافة إلى الأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، سواء الروائية أو الوثائقية أو التحريك، من مخرجين سعوديين.
ويعد صندوق البحر الأحمر قوة ديناميكية في عالم تمويل الأفلام العربية والأفريقية، ويعمل عبر 4 دورات.
ودعا الصندوق الراغبين للتقديم في المرحلة الثالثة للتسجيل عبر الرابط الالكتروني التالي: https://redseafilmfest.com/ar/red-sea-fund/.
أبرز جهود صندوق البحر الأحمر:
- دعم المشاريع في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج.
- 250 فيلما دعمها منذ نسخته الأولى في 2021.
- مبادرات لدعم صناعة السينما.
- شراكات مع مهرجانات أخرى حول العالم.
- تقديم جوائز مالية للمشاريع الاستثنائية.
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