شكرا لقرائتكم خبر جمعية «كهاتين» تحتفي بتخريج 150 من طلابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرض الحفل مسيرة الخريجين وأبرز النتائج وقصص نجاحهم من خلال لقاءات مع بعض مديري المدارس ومعلميهم، إضافة إلى العديد من الفقرات والمشاركات المرئية احتفاء بهذه المناسبة.
وهنأ مدير عام تعليم المنطقة الخريجين والخريجات، معبرا عن فخره بتفوق أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة «كهاتين»، مؤكدا أن نجاحهم وتفوقهم يعد مصدر بهجة للجميع، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا لتحقيق طموحاتهم.
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