شكرا لقرائتكم خبر جمعية «كهاتين» تحتفي بتخريج 150 من طلابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة «كهاتين» أخيرا بتخريج 150 من أبنائها الطلاب والطالبات، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام، ومدير التواصل الداخلي بإمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله القرني، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية والخاصة.

واستعرض الحفل مسيرة الخريجين وأبرز النتائج وقصص نجاحهم من خلال لقاءات مع بعض مديري المدارس ومعلميهم، إضافة إلى العديد من الفقرات والمشاركات المرئية احتفاء بهذه المناسبة.

وهنأ مدير عام تعليم المنطقة الخريجين والخريجات، معبرا عن فخره بتفوق أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة «كهاتين»، مؤكدا أن نجاحهم وتفوقهم يعد مصدر بهجة للجميع، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا لتحقيق طموحاتهم.