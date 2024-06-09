شكرا لقرائتكم خبر عن من أرشيف "اليوم".. هكذا تطورت خدمات المياه بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تولي المملكة اهتمامًا بالغة بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج، خلال أدائهم مناسك الحج، وخاصة توفير المياه للشرب وكافة الأغراض.

وعلى مدار عقود، طوّرت المملكة خدماتها لمياه الشرب، والتي رصدتها "اليوم"، خلال تغطية مختلف السنوات.

وفي عدد صحيفة "اليوم" بتاريخ 9 ذي الحج 1404 هـ أي قبل ما يتجاوز 4 عقود، نشرت في تغطيتها ما تقدمه المملكة من خدمات مائية للحجيج.

وقال مدير عام مصلحة المياه والمجاري بالغربية، المملكة تهدي الحجاج مليونيّ كيس مياه مثلج.

وأوضح أن هناك –في ذلك العام- 4 شبكات مياه جديدة في أرض المشاعر المقدسة بطاقة تجاوزت 17 مليون جالون مياه عذبة.

خدمات المياه اليوم بالمشاعر المقدسة



أما اليوم، فقد تجاوز تطور الخدمات كل التوقعات، إذ أعلنت شركة المياه الوطنية عن اكتمال خطتها التشغيلية والفنية لإدارة قطاعي المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال موسم حج 1445هـ.

وقالت: "عملنا منذ وقت مبكر على وضع الخطط والاستراتيجيات والاستفادة من الدروس السابقة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة التي سيتم توزيعها وضخها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج، بكميات خزن تشغيلي واستراتيجي يتجاوز 3.2 ملايين متر مكعب، وبمتوسط كميات ضخ يومي يتجاوز 750 ألف متر مكعب إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبمتوسط ضخ يصل إلى أكثر من مليون متر مكعب يوميًا في يوم عرفة، وأيام عيد الأضحى المبارك، حيث ستنفذ الخطة كوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددهم 2000 موظف".

10 مشاريع مائية



وأوضحت الشركة أنها نفذت مؤخرًا 10 مشاريع مائية وبيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة تتجاوز 158 مليون ريال، سعيًا منها لتطوير البنية التحتية، ودعم إمدادات المياه، ورفع كفاءة الشبكات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبيّنت أن ضخ المياه سيكون مستمرًا على مدار الساعة في المسجد الحرام والمنطقة المركزية، مع استمرارية ضخ المياه إلى جميع أحياء مكة المكرمة المخدومة بشبكات المياه بمعدل 21 ساعة يوميًا، إضافة إلى تشغيل محطات التعبئة "الأشياب" التابعة للشركة بمكة المكرمة بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك لتلبية طلبات الصهاريج لسكان الأحياء التي لا تتوفر فيها شبكات مياه خلال الموسم.

