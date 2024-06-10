حج آمن وخدمات متكاملة

يشهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، الحفل السنوي للاستعراض العسكري لقوات أمن الحج والأجهزة المعنية وذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، المشاركين في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام.

ويجسد وقوف وزير الداخلية الميداني في حفل الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج مدى حرص القيادة على تهيئة كافة الاستعدادات والتجهيزات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن؛ لينعموا بتأدية النسك بيسر وسهولة، وراحة وأمن وأمان واطمئنان.

وأكد مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، لـ«دوت الخليج» أن التطوير بالمشاعر المقدسة لا يتوقف، والأمن العام جزء من ذلك، مشيرًا إلى اكتمال وجاهزية القوات الأمنية لخدمة الحجيج لينعموا بتأدية النسك والعبادة بيسر وسهولة.

من جانبها، أوضح عدد من شركات حجاج الخارج، ومنها شركة إثراء الخبر لمطوفي حجاج أفريقيا غير العربية، وشركة ضيوف البيت لخدمات الحجاج، وشركة مشارق المتميزة، لـ«دوت الخليج» اكتمال جاهزيتها لخدمة الحجيج؛ لينعم ضيوف الرحمن بتأدية النسك والعبادة بأجواء إيمانية وروحانية، وخاصة مع الدور الفعال الذي قامت به وزارة الحج والعمرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، بتنفيذ مشروع بطاقة نسك، التي تسهم بدقة في ضبط وضمان إيصال الخدمات المتكاملة لمستحقيها.