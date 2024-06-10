شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الأوقاف الفلسطيني يثمن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أثنى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني رئيس مكتب شؤون حجاج فلسطين الأستاذ حسام أبو الرب على الجهود العظيمة المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وراحة حج ضيوف الرحمن من خلال وزارة الحج والعمرة وكل الجهات العاملة في الحج، مقدماً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على المكرمة الملكية باستضافة ألفي حاج فلسطيني منهم ألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي، مشدداً على أنه أمر غير مستغرب من الملك سلمان صاحب الأيادي البيضاء على الشعب الفلسطيني.
وقال خلال زيارته لمقر الجهة المستضيفة : "هيأت كافة الجهات كل الإمكانيات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله - وهذه رؤية تتمخض عنها تهيئة كل الخدمات المتاحة لخدمة الحجاج بشكل عام وحجاج فلسطين بشكل خاص".
وزاد وكيل الوزارة: "نحن كحجاج فلسطين رأينا الترحاب الكبير والاستقبال الحار والإحساس المرهف عند الشعب السعودي الكريم، وهذا كله يدلل على مدى التعاون والتنسيق العالي بين مكتب شؤون حجاج فلسطين، وأنا مطمئن لكل الأعمال المقامة في هذا الموسم وكل المواسم لراحة ضيوف الرحمن".
واجتمع وكيل الوزارة خلال زيارته لمقر الجهة المستضيفة مع رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت) الأستاذ محمد معاجيني، ونائب الرئيس أ. موفق خوج، والعضو المنتدب أ. أحمد يحيى، وعضو مجلس الإدارة أ. فؤاد بشارة، والرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار ونائب الرئيس التنفيذي أ. محمد الخزامي في مقرها بمكة المكرمة، وتطرق الاجتماع إلى ترتيبات الحجاج الفلسطينيين هذا الموسم.
وأكد الأستاذ محمد معاجيني حرص مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ورحب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار بحجاج دولة فلسطين، مبينا أن السعي مستمر بكافة الامكانيات إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله-للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
خدمات المملكة لحجاج بيت الله الحراموأشاد بالخدمات التي تقدمها الجهة المستضيفة لتيسير رحلة الحاج طوال تواجده في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وقال خلال زيارته لمقر الجهة المستضيفة : "هيأت كافة الجهات كل الإمكانيات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله - وهذه رؤية تتمخض عنها تهيئة كل الخدمات المتاحة لخدمة الحجاج بشكل عام وحجاج فلسطين بشكل خاص".
وزاد وكيل الوزارة: "نحن كحجاج فلسطين رأينا الترحاب الكبير والاستقبال الحار والإحساس المرهف عند الشعب السعودي الكريم، وهذا كله يدلل على مدى التعاون والتنسيق العالي بين مكتب شؤون حجاج فلسطين، وأنا مطمئن لكل الأعمال المقامة في هذا الموسم وكل المواسم لراحة ضيوف الرحمن".
واجتمع وكيل الوزارة خلال زيارته لمقر الجهة المستضيفة مع رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت) الأستاذ محمد معاجيني، ونائب الرئيس أ. موفق خوج، والعضو المنتدب أ. أحمد يحيى، وعضو مجلس الإدارة أ. فؤاد بشارة، والرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار ونائب الرئيس التنفيذي أ. محمد الخزامي في مقرها بمكة المكرمة، وتطرق الاجتماع إلى ترتيبات الحجاج الفلسطينيين هذا الموسم.
خطط حج 1445وتمحور الاجتماع حول خطط الحج المطبقة هذا الموسم في المشاعر لخدمة قرابة 7 آلاف حاج فلسطينياً يؤدون النسك هذا الموسم، بما فيها تحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات وكافة الأمور المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن من حجاج فلسطين.
وأكد الأستاذ محمد معاجيني حرص مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ورحب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار بحجاج دولة فلسطين، مبينا أن السعي مستمر بكافة الامكانيات إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله-للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.