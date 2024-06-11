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شاهد.. مصرع نائب رئيس مالاوي ومرافقيه في حادث تحطم طائرتهم

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صحيفة الخليج 365 - وكالات : أعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، الثلاثاء، أن جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل نائبه ساولوس تشيليما واختفت الإثنين، لقوا حتفهم.

وذكر تشاكويرا أن قائد قوات دفاع ملاوي أبلغه أن عملية البحث والإنقاذ قد اكتملت وتم العثور على حطام الطائرة.

وأضاف أنه يشعر "بحزن عميق وأسف" لإبلاغ الملاويين بالمأساة الرهيبة.

وأشار إلى أن عناصر الإنقاذ عثرت على الطائرة مدمرة بالكامل.

واختفت طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 آخرين، الإثنين، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس البلاد.
شاهد.. مصرع نائب رئيس مالاوي ومرافقيه في حادث تحطم طائرتهم
شاهد.. مصرع نائب رئيس مالاوي ومرافقيه في حادث تحطم طائرتهم
شاهد.. مصرع نائب رئيس مالاوي ومرافقيه في حادث تحطم طائرتهم
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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