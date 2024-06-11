شكرا لمتابعة خبر عن وصول أكبر حاجة تجاوز عمرها 130 عاما لأداء الحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت اليوم أكبر حاجة تجاوز عمرها 130 عاما لأداء مناسك الحج عبر الخطوط الجوية السعودية.

وعبرت الحاجة عن سعادتها بالقدوم إلى المملكة للحج، كما دعت الله عز بأن يحفظ المملكة ويحميها من أي شر.

من جهتهم، قام المسؤولون عن الرحلة باستقبال الحاجة بالزهور، ما أدخل السرور إلى قلبها.

يذكر أن قيادات أمن الحج أكدت في وقت سابق تقديم خدمات لتيسير رحلة الحجاج، مؤكدين أن أمن وسلامة الحجاج خط أحمر.