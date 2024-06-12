شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة "النقل الترددي لضيوف الرحمن" إلى مطار الملك فهد بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة خدمة ”النقل الترددي لضيوف الرحمن“ إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، تزامناً مع موسم الحج 1445 هـ. وستوفر المبادرة 2000 تذكرة مجانية للحجاج، وتسهل عليهم التنقل من وإلى المطار عبر عدة محطات في حاضرة الدمام.
تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع شركة مطارات الدمام ممثلة بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وتؤكد على التزام الحكومة الرشيدة بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، وتعزيز الصورة الإيجابية لدى الحجاج والقادمين إلى المملكة العربية السعودية.
ويشارك في المبادرة المتطوعين والمتطوعات، وذلك تسهيلاً على الحجاج في آلية التنقل، والوصول للمطار في وقت مناسب وبأريحية تامة وأمان.
وللاستفادة من الخدمة، يجب على الحجاج إبراز تصريح الحج من خلال تطبيق أبشر، وإبراز الهوية الوطنية للمواطنين أو جواز السفر للمقيمين.
تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع شركة مطارات الدمام ممثلة بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وتؤكد على التزام الحكومة الرشيدة بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، وتعزيز الصورة الإيجابية لدى الحجاج والقادمين إلى المملكة العربية السعودية.
ويشارك في المبادرة المتطوعين والمتطوعات، وذلك تسهيلاً على الحجاج في آلية التنقل، والوصول للمطار في وقت مناسب وبأريحية تامة وأمان.
أهم المحطات الرئيسيةوحددت الأمانة ثلاث محطات رئيسية للخدمة: محطة الدمام الرئيسة، ومحطة حي أحد 3، ومحطة مطار الملك فهد الدولي. وستبدأ رحلات الذهاب يوم غد الخميس، ويمكن متابعة مواعيد وصول وانطلاق الحافلات عبر تطبيق ”حافلات المنطقة الشرقية“. أما رحلات العودة فستكون يومي الثلاثاء والأربعاء.
وللاستفادة من الخدمة، يجب على الحجاج إبراز تصريح الحج من خلال تطبيق أبشر، وإبراز الهوية الوطنية للمواطنين أو جواز السفر للمقيمين.