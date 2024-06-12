شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق اطراد التقدم والازدهار.





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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.