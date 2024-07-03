«ايه المشكلة أن يتوج بيراميدز بالدوري؟».. عضو مجلس الزمالك: الأهلي كان من مصلحته أن لا تقام مباراة القمة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي الأهلي "كان من مصلحته أن لا تقام مباراة القمة"، متسائلاً حول ما هي مشكلة أن يتوج نادي بيراميدز ببطولة الدوري المصري؟.

وفي تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2" مساء الثلاثاء، قال طارق إن "نادي الزمالك بنى نفسه وشعبيته من جماهيره، والجماهير لديهم حق في ما حصل بالغياب عن مباراة سيراميكا ودائماً يريدون أن يأخذ النادي موقف حازم وقوي".

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "تتويج الزمالك بالكونفدرالية الفضل فيه يعود إلى الجماهير بعد ربنا، وجماهير الزمالك تصرف الملايين والوقت من أجل مساعدة الفريق".

وتابع: "كل أندية الدوري المصري لديها نفس المطالب التي طالب بها الزمالك وحركنا المياة الراكدة"، مشيرا إلى أن "ثروت سويلم قلل من نادي الزمالك بتصريحاته وهذا ليس من حقه لأنه عضو مجلس إدارة الرابطة".

وأكمل طارق: "بيراميدز من الأندية الكبرى في الدوري المصري وهناك معوقات توضع أمامه دائماً، وهذا حدث عندما تم استكمال مباراة سموحة"، متسائلا: "إيه المشكلة إن نادي بيراميدز ياخد بطولة الدوري المصري؟".

وواصل: "الزمالك يبحث عن عدالة عامة لجميع الأندية في الدوري المصري، ولا يوجد منافسة في الدوري، وسيد عبدالحفيظ كان عنده حق عندما قال أن النادي الأهلي جامد، وأنا أيضاً أريد أن أكون جامد مثل الأهلي ولكن ليس لدي عوامل تساعدني".

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك: "إيجابيات مجلس الزمالك كثيرة مقارنة بالمشكلات ونحتاج دعم الجماهير"، مضيفا: "نأخذ قرارات النادي بالتصويت بين كل أعضاء المجلس بما فيهم حسين لبيب والرأي الأغلب يطبق على الجميع".

وأضاف: "أتوقع أن موضوع رخصة الأندية سينتهي على خير وسيتم حل الأزمة قريبا، وهو نادي مصري ويحتاج دعم الجميع، والمديونات المستحقة على نادي الزمالك تصل إلى 4 ملايين دولار".

وأشار طارق إلى "النادي الأهلي كان من مصلحته أن لا تقام مباراة القمة للحصول على الـ3 نقاط وإراحة اللاعبين، ويريد دائماً أن يكون جامد، وما أقوله ليس تقليل من النادي الأهلي وأنا أحترمهم جداً وهم شطار في تعاملهم مع أزمة القمة".

واختتم عضو مجلس الزمالك: "الأهلي كان طرفا في مباراة القمة ومن الذكاء أنه ينفذ اللي عايزه بدون ظهوره، ونادي الزمالك لا يريد شيء أكثر من حقه، وخرجنا بمكتسبات في مباراة القمة وهو ما ترجم عن التغييرات المتوقعة في المستقبل".